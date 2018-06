Casting "La Porta Rossa 2": cercasi ragazzi medio orientali e comparse di varie entie

Continuano i casting per la fiction girata a Trieste "La Porta Rossa 2" . Questa volta si cerca per martedì 26 giungo, un ragazzo di origini medio orientali o arabi che siano pratici nella preparazione del piatto kebab.

Mentre per giovedì 28 giugno, si cercano comparse tra i 20 ed i 70 anni di tutte le etnie ( tedeschi, sud americani,orientali, pakistani etc.) . Per candidarvi vi basterà inviare foto e numero di telefono a comparsetrieste@gmail.com