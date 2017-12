Celebrata la tradizionale messa subacquea con i Babbi Natale vogatori (FOTO)

Tanti Babbi Natali in canoa hanno segnato il tradizionale evento "Natale Sub" alla sua 41esima edizione, nel giorno di Santo Stefano del 2017. L'omelia subacquea natalizia è stata officiata da don Francesco Pesce a 5 metri di profondità nel bacino San Giusto, davanti a piazza Unità, dove è stato letto un messaggio dell'arcivescovo di trieste monsignor Giampaolo Crepaldi. Il religioso ha servito la messa all'interno di una speciale campana di vetro riempita di ossigeno, con tecnologie fornite da Sub Sea Club Trieste.

Dopo il rito, una sessantina di apneisti e sommozzatori, provenienti anche dalla Slovenia e dall'Austria, si sono tuffati nel bacino san Giusto cogliendo l'insolita occasione. Presenti anche i cani delle unità cinofile di salvataggio in mare e e a fine evento gli Alpini hanno offerto panettone e vin brulè agli astanti, numerosi nonostante il tempo inclemente.