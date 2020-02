Chiusa scala Santa per lavori urgenti: rotto un tubo dell'acqua

Chiusa Scala Santa per "lavori urgenti" a causa di una rottura sulla rete idrica all'altezza del civico 107. AcegasApsAmga fa sapere che il danno si è verificato a causa della "vetustà del tratto in questione". Il tratto stradale è stato immediatamente chiuso per procedere alla riparazione, provvedimento necessario per effettuare lo scavo, data la conformazione della strada. Lo staff - fa sapere Acegas, sta lavorando alacremente per risolvere la situazione entro oggi stesso e riaprire quindi la strada.