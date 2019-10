Lavori stradali: a breve chiusure su RA13 e SS202

Saranno chiuse per lavori, a partire dalla prossima settimana, alcuni tratti del Raccordo autostradale 13 e della Statale 202.

I lavori su RA13

Come annuncia ANAS, per lavori di ripristino della pavimentazione lungo il Raccordo Autostradale 13 “A/4-Trieste”, dalle 5:00 di lunedì 14 ottobre e fino al 22 ottobre sarà istituita la chiusura della carreggiata in direzione Venezia nel tratto compreso tra lo svincolo di Padriciano (km 20,300) e Fernetti (km 17).

Per effetto della chiusura la circolazione in direzione Venezia sarà indirizzata sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia e saranno interdette, per la durata degli interventi, le rampe di ingresso di Padriciano (km 20,200) e Trebiciano (km 18,800), in direzione Venezia.

I lavori sulla SS202

Prosegue inoltre l’attività di ricostruzione dei giunti di dilatazione lungo l’asse della statale e le rampe di svincolo della 202 “Triestina”, ex GVT. Da lunedì i lavori si sposteranno sulla rampa di uscita su Via Valmaura, al km 3,550 lungo la carreggiata in direzione Trieste, che sarà chiusa al traffico fino alle 19:00 di venerdì 18 ottobre.

Infine, per consentire ai tecnici Anas di eseguire gli interventi di ripristino delle superfici interne delle gallerie lungo la statale 52 bis “Carnica”, da lunedì sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 31 e il km 31,500, in prossimità del confine di Stato con la Svizzera, nel territorio provinciale di Udine.

La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria 7:00 – 18:00. Al fine di eseguire in piena sicurezza alcune lavorazioni che richiedono la chiusura al transito di entrambe le corsie, la tratta compresa tra il km 31 e il km 31,500 sarà chiusa in entrambe le direzioni nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, dalle 20:30 alle 7:00. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.