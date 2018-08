Il golfo di Trieste e le sue bellezze (foto)

Una famigliola di cigni al Rio Ospo, meduse coloratissime, i tanto amati delfini, e gli ctenofori tornati dopo tanti anni, tra le meraviglie che con un pò di fortuna si possono ammirare nelle acque di Trieste e dintorni.

La Cassiopea Mediterranea in particolare, così affascinante da osservare non è fortunatamente una medusa urticante per l'uomo. Solamente i soggetti più sensibili possono incorrere in piccoli pizzichi a contatto con le braccia, quindi nel dubbio è sempre sconsigliato toccarla.