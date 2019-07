Tornano gli appuntamenti con il cinema all'aperto itinerante

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Trieste per il periodo estivo, domani, martedì 2 luglio, con inizio alle ore 21.30, in piazza Sant’Antonio Nuovo, primo appuntamento di “Cinema sotto le stelle” con la proiezione del film “Adorabile nemica”. L’ingresso e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna cinematografica all’aperto proseguirà ancora con una serie di proiezioni itineranti nei diversi rioni della città. Il secondo appuntamento è in programma per mercoledì 3 luglio, sempre alle ore 21.30, ma in Campo San Giacomo, dove sarà proiettato il film “Quasi Amici”.