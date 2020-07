Circa 90 migranti rintracciati in due giorni tra Basovizza e Dolina

Sono stati circa 90 i migranti rintracciati dalla Polizia di frontiera in Carso tra ieri e oggi, nella fattispecie 34 ieri a Basovizza e 55 oggi in zona Dolina. Si tratta di maschi di nazionalità per lo più pachistana e afghana, molti di essi minori. Sono in corso le procedure di fotosegnalazione, molti di essi hanno già chiesto la protezione internazionale. In ausilio alla Polizia di frontiera anche i militari dell'esercito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery