Città più green, Trieste trentesima nella classifica

Più nove posizioni in classifica per Trieste, che chiude l'anno al 30° posto. Bene Pordenone, che guadagna una posizione rispetto alla graduatoria precedente ed è quarta assoluta. Udine 18esima (meno sei) uno e Gorizia è 29a (meno quattro). Sono questi i risultati raggiunti dalle città capoluogo del Friuli Venezia Giulia nel 26° rapporto di Legambiente e Il Sole 24 Ore sull’ecosistema urbano, che contribuisce ad elaborare le classifiche del quotidiano economico finanziario milanese sulla qualità della vita.

Parametri

Diversi i criteri presi in considerazione: isole pedonali (metri quadrati per abitante), verde (metri quadrati per abitante), solare termico e fotovoltaico (solare pubblico, kw/abitante), biossido di azoto (concentrazione media NO2 ug/mc), concentrazione di PM10 (concentrazione media in ug/mc), produzione di rifiuti urbani pro capite (kg/abitante), raccolta differenziata (percentuale), consumi idrici domestici (litri per abitante/giorno), capacità di depurazione (percentuale), passeggeri del trasporto pubblico (numero passeggeri/abitanti), tasso di motorizzazione (numero di auto/100 abitanti), offerta del trasporto pubblico (percorrenza dei mezzi pubblici km a vettura/abitanti), piste ciclabili (mq/abitanti), incidenti stradali (morti e feriti/1000 abitanti), alberi (numero di alberi/100 abitanti)uso efficiente del suolo (consumo suolo/residenti), dispersione della rete idrica (erogata/immessa). Trieste non compare nelle prime 10 posizioni di nessun parametro.

Gallery