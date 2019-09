Trieste è la seconda città più sportiva d'Italia

Dopo due anni, 2017 e 2018, Trieste perde il primato ma si conferma sul podio delle Province più sportive d'Italia. Il risultato è stato reso noto oggi, 2 settembre, nella classifica dell'Indice di Sportività dei territori italiani curata da PtsClas e pubblicata dal Sole 24 Ore.

L'indice prende in considerazione quattro aspetti: i risultati degli sport individuali, i risultati degli sport di squadra, l'impatto sociale dell'attività sportiva e la consistenza del movimento unita alle capacità organizzative. Con la media di questi quattro indicatori il primo posto è stato conquistato da Trento. Terzo posto per Macerata.

Per quel che riguarda le altre tre Province del Fvg, Udine cresce, rispetto al 2018, di 4 posti guadagnandosi la 21esima posizione; Pordenone scala dalla 37esima alla 30esima posizione; 7 posti in meno per Gorizia che dal 40esimo scende al 47essimo.