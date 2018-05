Clima: temperature da record nella prima decade di Maggio

Temperature da record quelle registrate da Osmer Fvg in regione nella prima decade di maggio 2018. In particolare sulla costa la temperatura media ha superato di ben 4 °C la media del periodo, cosa mai successa. Anche la pianura, con i suoi 3 °C oltre la norma, si è avvicinata al record detenuto dal maggio 2003.

Per quanto riguarda le temperature a scansione giornaliera, si segnalano le giornate del 3 maggio (con 23 °C Udine ha segnato la giornata con temperatura media più elevata per la prima decade), il 6 maggio (per il record di temperatura minima a Trieste, 21 °C) e il 7 maggio (record di minima a Udine, 17 °C).