Girava con un coltello a serramanico: nei guai 19enne

Denunciato dalla Polizia per il possesso di un coltello a serramanico, su cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione. È successo a un cittadino kosovaro 19enne, A.B., residente a Trieste. Assieme a un suo connazionale e coetaneo è stato notato da un equipaggio della Volante sostare nei pressi di una bicicletta legata a un palo in via Giulia. Già noti alle forze dell’ordine, i due sono stati identificati e dalla perquisizione è stato trovato il coltello, che è stato sequestrato.