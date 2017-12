Condannato a 6 anni di reclusione: 75enne estradato dalla Slovenia

Ricercato in ambito Schengen con una pena di sei anni di reclusione a carico, è stato estradato dalla Slovenia e salderà ora il suo debito con la giustizia italiana. È accaduto a P.S., cittadino italiano di 75 anni che è stato preso in consegna stamani, 22 dicembre, a Fernetti dal personale del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Il connazionale, ora nel carcere locale, deve scontare la pena di quasi sei anni di reclusione per ricettazione e riciclaggio di proventi di reato. Dall’aprile dello scorso anno era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano.