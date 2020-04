Bestemmia in diretta in Consiglio comunale a Trieste

Novità storica per il Consiglio comunale di Trieste che oggi, mercoledì 8 aprile, si è tenuto per la prima volta in videoconferenza. Una giornata da ricordare non solo per le modalità in cui è stato convocato, ma anche per il particolare "ingresso" di uno dei politici. Poco prima dell’inizio della seduta infatti, la consigliera Danielis (Movimento 5 stelle), a causa di un battibecco in famiglia, ha esordito con un “Putt**a Mado**a”, destando lo stupore e qualche sorriso degli altri membri in collegamento. Danielis si è poi scusata per la sua "interperanza" nel corso dell’appello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito dopo è arrivata la richiesta del consigliere di Fratelli d'Italia, il "cattolico-mariano" Salvatore Porro: "La invito a portarsi, appena quando potrà uscire di casa, nel santuario della Madonna della salute e inginocchiarsi davanti al quadro della vergine e battendosi il petto, chiedere perdono".