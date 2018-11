Contromano in ex Gvt: ritirata patente a signora 66enne

Percorreva contromano la SS202 ex GVT, lungo la corsia di sorpasso lungo la carreggiata ovest fra Trebiciano e Fernetti. È successo la scorsa notte e, su segnalazione della sala operativa, una pattuglia della locale Polizia Stradale è riuscita a far accostare l'auto, una Toyota Yaris contro il guard rail centrale . La conducente italiana, N.S., di 66 anni, oltre al fermo amministrativo del mezzo, sarà segnalata alla locale Prefettura per il successivo provvedimento di revoca della patente di guida.