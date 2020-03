Coronavirus, positivo un impiegato comunale: sospesi i servizi demografici

Nella giornata di lunedì 9 marzo tutti i servizi demografici del Comune (via Teatro Romano, via Locchi, via Doberdò a Opicina e Prosecco) sono sospesi perché un impiegato è risultato positivo al Covid 19. La positività del Tampone è stata confermata dal Comune ieri, domenica 8 marzo, in serata. Al vaglio lo studio delle misure da adottare per arginare l'espandersi del contagio.