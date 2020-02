Ordinanza Coronavirus, le disposizioni per i Centri Civici

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte dall’ordinanza emanata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 23 febbraio 2020, il Comune di Trieste comunica che da mercoledì 26 febbraio l’attività dei Centri Civici sarà così disciplinata, mantenendo i consueti orari, fino al perdurare degli effetti dell’ordinanza:

via del Teatro Romano 7b – solo su appuntamento e solo per:

- rilascio carte di identità elettronica (appuntamenti telefonando allo 040 6758810 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: prenota.cie@comune.trieste.it)

- cambi di abitazione (appuntamenti telefonando allo 040 6758693 o scrivendo a: cambio.indirizzo@comune.trieste.it)

Prosecco 159 – (aperto solo il mercoledì) - solo su appuntamento e solo per:

- rilascio carte di identità elettronica (appuntamenti allo 040 6758810 o scrivendo a: prenota.cie@comune.trieste.it)

- cambi di abitazione (appuntamenti allo 040 6758693 o scrivendo a:

cambio.indirizzo@comune.trieste.it)



via Locchi 23

senza appuntamento per:

- rilascio certificazioni e autentiche di firme e copie

solo su appuntamento per:

- rilascio carte di identità elettronica (appuntamenti allo 040 6758810 o scrivendo a: prenota.cie@comune.trieste.it)

- cambi di abitazione (appuntamenti allo 040 6758693 o scrivendo a:

cambio.indirizzo@comune.trieste.it)



Opicina – via Doberdò 20/3 – (chiuso il mercoledì)

senza appuntamento per:

- rilascio certificazioni e autentiche di firme e copie

solo su appuntamento per:

- rilascio carte di identità elettronica (appuntamenti allo 040 6758810 o scrivendo a: prenota.cie@comune.trieste.it)

- cambi di abitazione (appuntamenti allo 040 6758693 o scrivendo a:

cambio.indirizzo@comune.trieste.it)



Inoltre, tutti i cittadini possono richiedere i certificati anche scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: richiestacertificati@comune.trieste.it , allegando fotocopia del proprio documento di identità.