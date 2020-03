Coronavirus, apre il centro diurno per i senzatetto

Il Comune di Trieste ha aperto un nuovo centro diurno per garantire un riparo dal freddo in condizioni di sicurezza sanitaria alle persone senza fissa dimora. Lo ha riportato l'Ansa. Il centro sarà gestito dalla Caritas in collaborazione con varie associazioni di volontariato operanti nel campo sanitario. Proprio oggi, dato il numero rilevante di persone senza fissa dimora che in questo periodo circolano in alcune zone della città e il rischio di assembramenti che rischiano di vanificare l'efficacia delle misure anti contagio , una struttura è stata adibita in via Vasari.

