Coronavirus: 94 denunce per violazione del decreto nel weekend

In tutto 94 le persone denunciate nel weekend del 21 - 22 marzo per violazione del DPCM anti contagio, e quindi per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” (articolo 650 del Codice penale), mentre in 7 sono stati denunciati per false dichiarazioni. 1128 le persone controllate

Domenica 22 marzo

Solo ieri, domenica 22, (precisamente dalle 7 di ieri alle 7 di oggi) le Forze dell'Ordine hanno controllato 402 persone, con 42 denunciati per violazione articolo 650 e 4 per false dichiarazioni, mentre sono stati controllati 96 esercizi commerciali, non rilevando nessuna violazione.

Sabato 21 marzo

726 le persone controllate a Trieste nella giornata di sabato, per un totale di 52 denunciati per violazione del DPCM e 4 per false dichiarazioni.