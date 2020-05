Coronavirus, tutti negativi i tamponi alla casa di riposo Stuparich

Cento tamponi effettuati alla ricerca del Covid-19 e nessun positivo tra i 74 ospiti e il personale della Casa di Riposo F.lli Stuparich: è questo l’ottimo risultato dei test realizzati nella struttura di Duino Aurisina. “E’ un risultato che ci riempie di felicità – ha commentato il Sindaco Daniela Pallotta – e che ci spinge a continuare sulla strada della massima attenzione e della cautela per salvaguardare le persone più deboli e fragili della nostra comunità, oltre al personale che quotidianamente le accudisce”. “Sin dall’ultima settimana di febbraio in casa di riposo sono state adottate dal personale, sanitario e non, stringenti misure di sicurezza – ricorda la Consigliera delegata al Welfare Annalisa d’Errico - l’ingresso degli operatori e dei dipendenti avviene da un unico accesso, previa disinfezione delle mani, e il rigido protocollo per la vestizione prevede oltre alla mascherina anche occhiali protettivi, due paia di guanti e camici monouso”.

“Sappiamo che per i parenti degli ospiti della struttura – continua il Sindaco Pallotta – sono stati mesi difficili potendo vedere i propri cari solo attraverso lo strumento delle videochiamate. Li ringraziamo per la pazienza che hanno dimostrato, i risultati testimoniano che abbiamo fatto le scelte più corrette”. “Questo è solo un risultato intermedio, non cantiamo vittoria ma accogliamo con gioia la bella notizia sapendo che gli ospiti e il personale stanno bene. Dal cuore vogliamo ringraziare – concludono Pallotta e D’Errico – tutti i dipendenti comunali, della Cooperativa KCS e dell’ASUGI che operano all’interno della Casa di Riposo F.lli Stuparich: questo risultato è frutto della professionalità, della meticolosità con cui ogni giorno fanno il proprio lavoro, con grande spirito di squadra, per i nostri anziani”.