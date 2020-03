Coronavirus, Riccardi: "Arrivate 200mila mascherine"

"È arrivata l'attesa fornitura di 200 mila mascherine, di tipo chirurgico a tre veli, a beneficio degli operatori del Sistema sanitario regionale: questo consentirà di far lavorare in sicurezza gli operatori per circa una settimana". Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova.

"Lavoriamo per reperirle su tutti i mercati"

"Grazie all'intervento del Dipartimento nazionale di Protezione civile - spiega Riccardi - il materiale arrivato dall'India all'aeroporto di Fiumicino è stato sbloccato e fatto ripartire con un autotreno fino all'interporto di Pordenone, ove ha sede il magazzino regionale centrale della Sanità. Protezione civile e Agenzia regionale di coordinamento per la salute (Arcs) stanno lavorando assieme per reperire su tutti i mercati il numero maggiore di dispositivi di protezione individuale: sono già stati ordinati altri stock, per oltre due milioni di pezzi, presso numerosi fornitori che, a prezzo congruo, forniranno in particolare sia mascherine chirurgiche che FFP2 che tute di protezione ed altro ancora".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La fornitura arrivata oggi è il primo di una serie di ordini che sono stati effettuati dalla Protezione civile del Fvg di concerto con Arcs. "La prossima settimana - aggiunge il vicegovernatore - ne dovrebbero arrivare altrettante di medesima provenienza".