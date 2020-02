Conclusa la riunione a Udine sul Coronavirus, Dipiazza : "Seguiamo l'ordinanza"

"Il presidente Fedriga ci ha presentato l'ordinanza, hanno parlato i vertici della Protezione Civile e infine abbiamo ricevuto le raccomandazioni dell'Azienda Sanitaria. Per il resto andiamo avanti nel rispettare il testo, confidando nella comprensione dei cittadini di Trieste". Le parole sono dell sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, intercettato oggi pomeriggio a margine della riunione alla quale sono intervenuti oltre 180 primi cittadini del Friuli Venezia Giulia convocati dal governatore Massimiliano Fedriga e dall'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi per fare il punto sull'emergenza Coronavirus in regione.

"La situazione - ha continuato Dipiazza - non mi sembra sia così grave, ma ciò che è importante è che l'ordinanza va seguita e vanno prese tutte le misure cautelative del caso. Per Trieste non ci sono misure speciali, la comunicazione che abbiamo fatto già ieri sera resta quella: stop al Carnevale e alle altre manifestazioni". Dopo aver ascoltato le parole dei rappresentanti della Regione, della Protezione Civile e dell'Azienda Sanitaria, il sindaco di Trieste ha rivolto una preghiera ai cittadini residenti nel capoluogo regionale. "Spero che la gente capisca, la loro comprensione è molto importante in questo momento".