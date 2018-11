Corsa castelli e Telethon run family: divieti e chiusure da Miramare a San Giusto

Per favorire il regolare svolgimento di due manifestazioni podistiche, la seconda edizione della "Corsa dei Castelli" e la prima edizione della “Telethon Run Family", il Comune di Trieste ha messo a punto una specifica ordinanza che punta a garantire la sicurezza e a regolare la viabilità in concomitanza con questi importanti appuntamenti che si terranno nella giornata di domenica 18 settembre.

Divieti di transito

In particolare si ricorda che, dalle ore 0.00 alle ore 11.30 di domenica 18 novembre e comunque fino al termine delle necessità sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli nelle seguenti località: in largo Città di Santos (nel tratto compreso tra l’uscita del Comprensorio del Porto Vecchio e l’inizio della bretella che collega lo stesso largo Città Di Santos con piazza Duca Degli Abruzzi); in corso Italia (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con largo Riborgo, lato numeri civici dispari); in piazza Silvio Benco (nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Italia e l’intersezione con via del Monte, lato numeri civici pari); in via del Monte (nel tratto antistante i n.ri civ.: 18-20-22 – nei pressi dell’intersezione con via Capitolina, ambo i lati); in via Capitolina (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Del Monte e l’intersezione con piazza della Cattedrale, lato numeri civici pari); in piazza della Cattedrale (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Capitolina e la rampa che conduce all’ingresso del Castello di San Giusto, ambo i lati). Sempre per la mattinata di domenica 18 novembre secondo le modalità di seguito riportate e comunque fino a cessate necessità, ci sarà una interruzione temporanea della circolazione - gestita da movieri -(esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 11.00) sulla semicarreggiata di viale Miramare in direzione di Trieste (lato mare) compresa tra “bivio” di Miramare e l’ingresso al comprensorio del Porto Vecchio per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.

Istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da movieri- (esclusivamente dalle 9,30 alle ore 11,00) su tutte le strade, vie o piazze che intersecano il percorso di gara per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti e dei mezzi al seguito degli stessi. Sarà istituito il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 10,15) in viale Miramare, per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il “bivio” di Miramare e l’ingresso al parco del Castello di Miramare e ancora il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,00) per tutti i veicoli in largo Città di Santos (nel tratto compreso tra l’uscita del comprensorio del Porto Vecchio e l’inizio della bretella che collega lo stesso largo Città di Santos con piazza Duca Degli Abruzzi).

Divieti di transito

Divieto di transito (esclusivamente dalle 10.00 alle 11.00) per tutti i veicoli sulla viabilità interna al Porto Vecchio (nel tratto compreso tra viale Miramare e Magazzino 20); sulla Bretella di collegamento tra largo Città Di Santos e piazza Duca Degli Abruzzi; e ancora in piazza Duca degli Abruzzi (sul tratto compreso tra l’uscita della bretella del Porto Vecchio e l’intersezione con riva Tre Novembre).

Divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,00) per tutti i veicoli sulla viabilità principale delle “Rive” (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo e l’intersezione con via Di Mercato Vecchio) e ancora (esclusivamente dalle ore 10,15 alle ore 11,00) in via Del Monte (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Silvio Benco e l’intersezione con via Capitolina); in via Capitolina (nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Monte e l’intersezione con piazza della Cattedrale); in piazza della Cattedrale (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Capitolina e la rampa che conduce all’ingresso del Castello di San Giusto). Sono previsti anche alcuni restringimenti di carreggiata (esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 11.00) in corso Italia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con piazza Silvio Benco, con il mantenimento di una corsia di marcia della larghezza non inferiore a 4,00 metri in adiacenza agli edifici contrassegnati dai numeri civici pari.

Restringimenti semicarreggiate

Restringimento della semicarreggiata (esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 11.30) in viale Miramare - in direzione di Trieste – nei tratti rispettivamente compresi tra l’intersezione con via Almerigo Grilz e l’intersezione con via Del Boveto (ingresso pedonale al Park Bovedo) nonché tra l’uscita veicolare dal Park Bovedo e l’ingresso al comprensorio del Porto Vecchio con il mantenimento di una corsia di marcia larga almeno 3,50 metri con direzione verso Trieste. Ancora restringimenti di carreggiata (esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 11. 00) in riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Duca degli Abruzzi e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo con il mantenimento della corsia di marcia larga almeno 3.50 metri (prossima all’aiuola centrale) a favore della circolazione veicolare (ambo le carreggiate); all’interno del comprensorio del Porto Vecchio, con transenne e con mantenimento di una corsia di marcia della larghezza ridotta e variabile sull’intero fronte del Magazzino 19. Da segnalare infine che tutti gli attraversamenti pedonali zebrati e gli incroci lungo il percorso della gara dei Castelli, che va da Miramare a San Giusto, saranno presidiati da un adeguato servizio di sicurezza e controllo.