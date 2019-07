Costa Deliziosa dirottata da Venezia a Trieste: sbarcati 1800 turisti

Cambio di programma per la Costa Deliziosa che da Venezia è stata dirottata a Trieste a causa dell'allerta meteo. La nave crocieristica, la stessa che lo scorso 7 luglio a causa di un temporale stava per finire contro Riva dei sette martiri, è attraccata questa mattina poco prima delle 8.

Come riportato da Rai Fvg, sono 1833 i turisti sbarcati in Stazione Marittima e 50 i pullmann messi a diposizione per portare una parte di loro a Venezia.

La Deliziosa lascerà la città alla volta di Bari alle ore 19, dopo aver imbarcato 1810 passeggeri.