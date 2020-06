Coronavirus, quinto giorno senza nuovi positivi a Trieste

Quinto giorno senza nuovi casi positivi a Trieste ma l'unico decesso registrato in Friuli Venezia Giulia è nel capoluogo regionale, dato che porta a 336 i decessi complessivi. E' questo il bilancio del consueto bollettino che anche oggi 2 giugno è stato emesso dalla Protezione Civile regionale. Secondo l'assessore alla Salute e vicegovernatore Riccardo Riccardi, le persone che attualmente risultano essere positive sul territorio delle quattro province sono 310 e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono due. Le persone invece ricoverate in altri reparti sono 40, dato che rimane invariato rispetto a ieri 1 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le belle notizie, in Fvg si registrano 20 nuove guarigioni mentre rimangono 202 le persone ancora in isolamento domiciliare. I due nuovi casi rispetto alla giornata di ieri sono stati registrati in provincia di Udine, mentre rimane invariato il numero delle positività registrate a Trieste, Gorizia e Pordenone. Il dato provinciale rispetto ai deceduti è di 190 a Trieste, 73 a Udine, 68 a Pordenone e cinque a Gorizia.