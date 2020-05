Quattro sanzionati e raffica di denunce per altri reati: il report dei controlli

Le forze di polizia hanno continuato anche ieri 23 maggio a svolgere i consueti controlli per garantire il rispetto delle normative anti CoViD-19. A finire nella "rete" delle sanzioni sono stati quattro triestini su 591 persone controllate. Sul fronte degli altri reati rimane alto il numero dei denunciati che registra quindici denunce a carico di altrettanti cittadini. La Prefettura di Trieste infine comunica che per quanto riguarda le attività commerciali controllate (79 nella giornata di ieri) nessuna di esse è incappata in sanzioni.

Gli equipaggi della Squadra Volante della locale Questura hanno invece sanzionato due persone, rispettivamente in via Ghega e nel rione di Cavana, che non indossavano i dispositivi di protezione. Inoltre, ieri sera un triestino, R.S., nato nel 1961, e' stato deferito alla locale Procura della Repubblica per procurato allarme.