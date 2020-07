Caso positivo fa scattare una trentina di tamponi a Trieste: altri sette contagi

Sono sette i nuovi casi di positività al CoViD-19 registrati a Trieste oggi 3 luglio. Nel primo bollettino diffuso nel pomeriggio a Trieste erano stati registrati tre nuovi contagi. L'Azienda Sanitaria e la Regione Fvg, in seguito ad uno specifico caso di positività, hanno avviato "una capillare azione di tracciamento" e effettuato una trentina di tamponi dai quali sono emersi gli ultimi casi.

Le nuove positività sono quasi tutte asintomatiche. Come scrive la nota firmata da Riccardi, sono "tre all'interno del nucleo familiare e altre quattro nell'ambiente di lavoro riconducibile al settore dell'export. Restiamo in attesa dell'esito delle indagini". Come ha spiegato lo stesso Riccardi, la procedura di tracciamento

è tutt'ora in atto e comprende i contatti avuti dalle persone trovate positive al tampone. "In questo modo - ha spiegato il vicegovernatore - stiamo lavorando per circoscrivere l'infezione che potrebbe avere origine da persone arrivate in Italia da paesi d'oltre confine".

Secondo Riccardi il problema potrebbe essere rappresentato dai differenti metodi di sorveglianza sanitaria. "Non può essere diversa tra gli stati e di fronte a questi fenomeni che stanno emergendo si ripropone il problema di conoscere le condizioni di salute di coloro che, provenendo da zone in cui i contagi stanno salendo, dovrebbero avere lo stesso livello di controlli".