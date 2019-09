Biotossina nel golfo: vietate le cozze per un mese

Sospesa per un mese nel Golfo di Trieste la raccolta delle cozze per la presenza di una biotossina. Come riportato da RAI FVG, la biotossina algale è stata rilevata in quantità tali (320 microgrammi per chilo) da comportare un rischio per la salute umana come diarrea, nausea, vomito e quindi potenziale disidratazione.

Fenomeno dovuto anche all'inquinamento

Sarà quindi vietato non solo raccogliere ma anche commercializzare, trasformare, conservare e immettere al consumo dal territorio di Muggia fino ai confini occidentali del comune di Duino Aurisina. Il fenomeno della biotossina algale è da imputarsi principalmente alla progressiva diffusione di fitoplancton in nuove aree geografiche e le mutazioni causate da inquinamento.