"Crescere" di Andrea Siragusa: una canzone in memoria di Jack Benvenuti

“Ora sono grande e penso a quanto avevo torto a voler crescere in fretta e superare / come in una maratona questo tempo morto / quanto era più bello, quando non capivo, da bambino / e fare l'astronauta era scritto nel mio destino”. Un testo da ascoltare fino in fondo quello di “Crescere”, una canzone scritta dal 17enne Andrea Siragusa in memoria del migliore amico Jack Benvenuti, strappato alla vita da un incidente in moto a soli 16 anni.

Situazioni di vita che fanno crescere troppo in fretta, che fanno rimpiangere un'infanzia senza pensieri, come spiega Andrea: “Ho scritto questa canzone dopo aver perso Jack lo scorso febbraio. La musica per me è molto importante e grazie a lei mi sono confortato in qualche modo. Con questa canzone spiego quanto vorrei tornare indietro per rivivere tutti i momenti bellissimi che ho passato con lui. L’ho dedicata a lui ed alla sua famiglia”.

Andrea è figlio del tenore Antonino Siragusa, spesso impegnato e applaudito al Teatro Verdi di Trieste, e respira la musica in casa da quando era piccolo. Nonostante la giovane età ha composto molti altri pezzi, sia in italiano che in inglese, ma questa è la sua prima produzione. Il video, ambientato a Trieste è stato prodotto dalla 040 film, per la regia di Andrea Andolina, con l'aiuto di Valentina Burolo, e Paolo Battigelli alla fotografia e al montaggio. Iil pezzo è stato registrato nello studio: "Naïve Recording Studio", con l'arrangiamento di: Alessandro Ciuffetti, a cui il giovane cantautore rivolge un ringraziamento speciale. il singolo è acquistabile su Itunes e Spotify.

“In futuro potrebbe uscire un album - anticipa Andrea -, spero di potere continuare con la realizzazione di questo piccolo grande sogno”.