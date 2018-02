Crisi Eaton: Agenzia regionale a supporto dei lavoratori

Si è tenuto oggi nella sede della direzione regionale Lavoro, alla presenza dell'assessore competente, un incontro di aggiornamento sulla situazione occupazionale dello stabilimento di Monfalcone della Eaton. Al termine della riunione richiesta dai sindacati, i rappresentanti dell'Agenzia regionale per il lavoro, le Rsu dello stabilimento, le sigle territoriali confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno condiviso, recependo le istanze dell'Amministrazione regionale, che per garantire un'informazione puntuale sul piano tecnico gli uffici del Hub Isontino parteciperanno alle assemblee che si terranno oggi nello stabilimento monfalconese per illustrare i servizi e gli strumenti che, nell'attuale contesto, possono essere erogati a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.