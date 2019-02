Crisi Principe, Dipiazza manda una lettera a Di Maio

La crisi della Principe approda sulla scrivania del vicepremier Luigi Di Maio. La lettera è stata firmata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza il quale, dopo l’accoglimento della mozione urgente presentata dal Partito Democratico durante il Consiglio comunale del 21 gennaio scorso e fatta propria dalla Giunta, ha ufficialmente voluto informare il ministro dello Sviluppo Economico.

La crisi

La crisi del gruppo Kipre è emersa prima della fine dell’anno con un annuncio a pagamento pubblicato su Il Sole 24 Ore. Da quel giorno si sono susseguite “battaglie” a colpi di comunicati, tensioni sindacali, riunioni degli operai e annunci da parte dell’azienda. Una settimana fa i legali hanno confermato che il Gruppo provvederà regolarmente al pagamento degli stipendi.

L'avvocato Nicola Longo incaricato dal gruppo

“Si conferma altresì che il Gruppo, come anticipato, ha affidato all’avvocato Nicola Longo, con relativa procura, l’incarico di manager con poteri di ordinaria amministrazione delegabili dai Consigli d’Amministrazione delle Società in concordato, attribuendogli la rappresentanza per l’operatività aziendale e per tutte le attività proprie delle procedure in corso, queste ultime in accordo con gli advisor nominati” così nella nota aziendale.

"Prassi consolidata"

“Questa scelta si fonda, da una parte su una prassi ormai consolidata in situazioni di crisi aziendali e di ristrutturazioni anche nell’ambito di procedure concorsuali, dall’altra sull’esigenza di rendere più efficienti i processi decisionali e conseguenti azioni esecutive per raggiungere l’esito positivo delle procedure attivate".