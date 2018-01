Ennesimo crollo a Gretta: continua a cedere il muro di via Camaur

Ennesimo crollo di un muro a Gretta, lo stesso ceduto lo scorso 28 dicembre in via Camaur, questa volta all'altezza del civico 13.

Si tratta di un muro di contenimento in pietra alto circa 4 metri che ieri pomeriggio è crollato nella parte limitrofa al precedente cedimento, per un tratto di altri 6-7 metri.

Fortunatamente l'area era stata già messa in sicurezza ed era rimasta transennata, quindi non vi è stato nessun pericolo per persone o auto. A dicembre infatti il crollo aveva danneggiato un'auto in sosta.

L'unico disagio per i residenti è stato il danneggiamento di un cavo della Telecom che ha causato alcuni disservizi alla linea.