Dall'Università di Trieste al Sony World Photography Award: la vittoria di Gianmaria Gava

Il vincitore del Sony World Photography Award 2018 per la sezione architettura si chiama Gianmaria Gava, è mestrino d'origine e ha studiato scienze politiche all'università di Trieste. Un grande riconoscimento al concorso fotografico più importante al mondo per un lavoro che si presenta come «una mistura tra realtà e astrazione digitale», come la definisce l'autore.

«Lavoro sulla relazione tra l'architettura e le geometrie negli ultimi tre anni - spiega Gava - all'inizio fotografavo in studio delle forme geometriche solide, e poi ho pensato a trasporre nel mondo reale, quindi ciò che faccio ora è fotografare diversi edifici a Vienna, dove vivo, e poi cancello l'informazione visiva e l'elemento funzionale in postproduzione. Quello che si vede è qualcosa di irreale e gli edifici appaiono come forme geometriche solide».

Gianmaria vive a Vienna da 15 anni e quest'estate tornerà a Trieste per lavoro.

