Derby Triestina-Pordenone: daspo per due tifosi alabardati

Sono scattati due Daspo nei confronti di tifosi triestini. I provvedimenti sono stati notificati ieri, venerdì 1 marzo, e si riferiscono al derby regionale Triestina-Pordenone del 12 novembre 2018.

In occasione della partita alcuni tifosi alabardati si erano portati all’estremità della gradinata ospiti, a ridosso di quella occupata dagli ultras del Pordenone, iniziando ad inveire e provocare l’opposta tifoseria.

In particolare, è stato identificato un 25enne triestino che era salito sul parapetto di ferro all'estremità del settore e che, incurante dei ripetuti richiami degli steward, ha continuato ad inveire e provocare fino a che non è stato allontanato fisicamente. Invece, un altro tifoso di 27 anni, poco prima del termine della gara, è salito a cavalcioni sulla recinzione delimitante la gradinata del terreno di gioco e, riuscendo a scavalcarla, ha invaso il campo per alcuni minuti.

Le condotte dei due supporters sono state documentalmente ricostruite e contestualizzate. Questo ha permesso alla Digos e alle Divisioni Polizia Anticrimine delle Questure di Pordenone e Trieste di identificarli.

All’esito degli accertamenti e della conseguente istruttoria il Questore della Provincia di Pordenone ha emesso due provvedimenti di "Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive – D.A.SPO”, rispettivamente per la durata di due e tre anni, nei confronti dei sopraindicati giovani tifosi, provvedimenti notificati nella giornata di venerdì 1° marzo dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trieste.