Influenza killer, morto un 50enne ricoverato in ospedale

Influenza letale, morto un 50enne in ospedale a Udine

„Influenza letale all'ospedale di Udine per un 50enne. Come riporta l'articolo di Udine Today, l’uomo è mancato oggi al Santa Maria della Misericordia a causa di una una forma di patologia particolarmente aggressiva.

Un altro paziente è ricoverato - per una condizione di malattia analoga - nel reparto di terapia intensiva dello stesso nosocomio cittadino. Per lui è stato necessario ricorrere alla circolazione extra corporea. Nessuno dei due soggetti aveva fatto ricorso alla vaccinazione. “





