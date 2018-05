Bottiglie rotte, calzini, immondizia: degrado al parco giochi in piazzale De Gasperi

Bottiglie rotte, immondizie, persino un calzino: è quello che le famiglie hanno trovato questa mattina, 12 maggio, al parco giochi per i bambini di piazzale De Gasperi. Un'altra situazione di degrado, probabilmente a seguito di una festa notturna tra ragazzini. Qualche abitante della zona si è lamentato anche per il chiasso notturno. Secondo le diverse segnalazioni, sono state danneggiate anche alcune auto in sosta nella zona.

