Degrado urbano, Polli: «La maleducazione regna sovrana. Vergognatevi!» (FOTO)

«La maleducazione regna sovrana: queste foto dimostrano il menefreghismo di alcuni cittadini! Sappiate che poi paghiamo tutti la loro negligenza!». Lo afferma sul suo profilo Facebook l'assessore comunale all'Ambiente e all'Urbanistica Sara Polli, pubblicando delle immagini di degrado in alcune strade cittadine, dove sono stati abbandonati sacchi delle immondizie e anche alcuni rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti.

«Faccio notare - continua l'assessore - che grazie ai lettori di svuotamento cassonetti abbiamo la certezza che erano vuoti e abbiamo verificato il corretto funzionamento degli stessi. Una sola parola: vergognatevi. PS: i siti sono in via Pietà, Barriera Vecchia, via della Tesa e via Donadoni».