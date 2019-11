Insulta i poliziotti dopo un controllo: denunciato 32enne

La Polizia lo ferma per un controlle e lui perde la calma fino a essere denunciato per oltraggio. Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato il cittadino albanese F.X., 32enne e residente in città. Nell’ambito del servizio di controllo del territorio una Volante lo ha fermato alla guida della sua autovettura assieme a una donna in via Madonnina. Lamentandosi di questo e di precedenti controlli, l’uomo ha denigrato ripetutamente gli operatori.

Sempre nell’ambito del servizio istituzionale del controllo del territorio, ieri pomeriggio il personale della Squadra Volante ha fermato un’autovettura in via Tor Bandena. Identificati i quattro occupanti, tutti cittadini rumeni, a un uomo è stato notificato un divieto di ritorno nei comuni di Bressanone, Varna e Chiusa emesso dal Questore di Bolzano.