Due interventi delle forze dell'ordine in pochi giorni in via Beccaria

Ancora tensione in via Beccaria dopo la rissa di sabato scorso, in cue due uomini (di cui uno accompagnato in caserma dai Carabinieri) hanno aggredito un buttafuori della sala giochi. Anche ieri sera, come testimonia un residente, tre volanti della Polizia si sono precipitate davanti alla sala corse.

Nella precedente testimonianza erano stato riferita la presenza di «spaccio e consumo di droghe sotto gli occhi dei residenti e delle mamme con bambini».