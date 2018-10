San Giusto, "beccati" con un coltello e con marijuana in tasca

Nella giornata di ieri il personale della Polizia Locale, in particolare i componenti del nucleo di Polizia Giudiziaria unitamente al personale del Nucleo Interventi Speciali, effettuava dei controlli mirati nella zona del Colle di San Giusto, teatro nei giorni scorsi di episodi di vandalismo sui monumenti ai caduti. La preventiva ricognizione effettuata dal personale in borghese della Polizia Locale faceva focalizzare l'attenzione su un gruppetto di giovani, radunati in una zona appartata della Scala dei Giganti. Dopo un breve periodo di attenta osservazione, il personale notava i ragazzi armeggiare tra loro, pertanto, il personale già presente decideva di far intervenire ulteriori due pattuglie per procedere in sicurezza alla loro identificazione.

I controlli

Il controllo dei giovani portava al rinvenimento a carico di uno di loro, un minorenne, di sostanza stupefacente di tipo marijuana, mentre per un secondo giovane, K. A. le sue iniziali, di 18 anni, cittadino kosovaro, oltre ad altro quantitativo di marijuana si appurava anche la detenzione illecita di un coltello a serramanico. Quest'ultimo ragazzo risultava sprovvisto di qualsiasi documento identificativo ragion per cui si rendeva necessario il suo fotosegnalamento presso la Questura; per tale motivo K.A. veniva deferito all'autorità giudiziaria sia per la violazione della normativa sulle armi che per la violazione della normativa sugli stranieri. I due ragazzi in possesso dello stupefacente verranno segnalati alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi del caso.