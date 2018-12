Errore in busta paga: Dipiazza rimborsa 19mila euro

Trova il 20% in più in busta paga e restituisce tutto: è successo al sindaco Roberto Dipiazza, il quale in settembre ha notato una maggiorazione che non gli spettava e che avrebbe dovuto ricevere se avesse continuato a lavorare come imprenditore. Come riportato da Ansa, il primo cittadino ha abbandonato l'attività nell'ottobre del 2016 e ha quindi prontamente informato gli uffici competenti. Il suo nome è stato quindi depennato dalla gestione Inps commercianti con effetto retroattivo a partire dal dicembre 2017. Sono stati quindi restituiti al municipio 18.812,24 euro. Tenendo conto degli ultimi sviluppi, la busta paga di Dipiazza ammonta, al netto delle ritenute fiscali, a 2800 euro.