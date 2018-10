Cinemaescape, l'escape room sbarca al cinema tra film interattivi e veri attori

Dopo il successo di "Aperitivescape", C.S.I.I. Reality Escape Room, presenta un nuovissimo format firmato H studio: Cinemaescape!

In una location d'eccezione, il cinema Ambasciatori, vi aspettano un film interattivo e dei veri attori in sala pronti a regalarvi emozioni da brivido! Le regole sono sempre le stesse: 60 minuti di tempo, 10 giochi e solamente 10 antitodi. Chi riuscirà a salvarsi?

Non vi resta che scoprirlo il 24 ottobre alle ore 21.00 (inizio gioco alle ore 21.15).

Ricordiamo che si tratta del primo esperimento di esperienza escape (tipologia escape room) realizzato all'interno di un cinema. Proprio per questo motivo, più sarà alto il numero di iscritti, più salirà la possibilità di battere nuovamente il record di esperienza escape con il numero di giocatori più alto mai realizzata.