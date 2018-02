Soccorso alpino: esercitazione congiunta tra Austria e Italia al Passo Monte Croce Carnico (FOTO)

Sabato 17 febbraio si è rinnovata nei pressi di Passo Monte Croce Carnico una importante esercitazione congiunta tra il soccorso alpino italiano e quello austriaco che è ormai una tradizione invalsa da diversi anni. L'esercitazione è stata organizzata dalla squadra di Paluzza - una delle cinque afferenti alla stazione del Cnsas di Forni Avoltri - in collaborazione con la stazione di Kötschach - Mauthen.

Trenta in tutto i tecnici che hanno preso parte all'esercitazione, incentrata esclusivamente, dato il periodo, sulla ricerca di sepolti in valanga.

Le simulazioni hanno riguardato in particolare l'attuazione dei sondaggi organizzati - ovvero la ricerca dei sepolti con le apposite sonde da valanga - e l'approccio sullo scenario da valanga con le unità cinofile. È infatti soprattutto in questi due ambiti che l'operatività dei due sodalizi differisce leggermente.

Lo scopo principale di queste esercitazioni è da sempre quello di rafforzare il legame di collaborazione tra le due realtà di confine in caso di soccorso congiunto su uno scenario invernale e migliorare l'operatività, ma soprattutto quello di rinsaldare un rapporto umano e di fratellanza che vada al di là delle procedure formali di appartenenza territoriale. Gli interventi in valanga sono infatti i più difficili da gestire, anche per la necessità di raggiungere in tempi molto brevi l'obiettivo ed è auspicabile che in futuro si possano ripristinare anche le esercitazioni su valanga per interventi di grandi proporzioni.