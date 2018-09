Esof 2020, Fantoni: «La corsa è iniziata»

Si inizia a lavorare sul programma e sui luoghi di Esof2020, la manifestazione europea dedicata alla scienza che si terrà a Trieste. «La prima riunione dello steering committee è servita per prendere in esame le scadenze, possiamo dire che l'avventura di Esof2020 si è messa in moto». Così dichiara ad Ansa il champion di Esof2020, Stefano Fantoni, al termine di due giorni di lavori con l'audit di Euroscience e il comitato direttivo.

Un evento da ricordare a lungo

È stato quindi valutato l'organigramma e Fantoni ha aggiunto che Euroscience si è detta soddisfatta del lavoro, e ha dato suggerimenti sulla base delle esperienze passate per migliorere ulteriormente. Con il Committee, ha fatto sapere, sono state messe le prime basi del programma. «Possiamo però dire che la corsa è iniziata», ha quindi dichiarato - una corsa molto complessa ed esaltante. Vogliamo dare a Trieste e al Paese un evento che si ricorderà a lungo».