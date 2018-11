Euro under 21: sorteggiate le 4 squadre che si sfideranno nel girone B

Saranno Germania, Austria, Serbia e Danimarca le nazionali di calcio under 21 che disputeranno fra Trieste e Udine gli incontri del girone eliminatorio B dei campionati europei di categoria . L'assessore alla Cultura e allo Sport Giorgio Rossi , presente a Bologna al momento del sorteggio effettuato oggi alla Lamborghini Factory di Sant'Agata Bolognese (Bologna) da Andrea Pirlo, ha espresso grande soddisfazione: "Sono quattro grandi squadre. Sarà un momento importante per la nostra città ed il Comune si sta già preparando per accoglierlo" ha dichiarato l'assessore alla Cultura e allo Sport Giorgio Rossi presente al momento del sorteggio.

Il girone B si disputerà tra il 18 e il 24 giugno con partite in programma alle 18 e alle 21. Udine, in particolare, ospiterà la finale di Uefa Euro U21 2019 domenica 30 giugno.