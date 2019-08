Un calvario durato 18 anni, il "triestino" Fabio Camilli è figlio di Modugno

Fabio Camilli è figlio della ballerina, coreografa e regista triestina Maurizia Calì, la "bellissima Kalì" di "Pasqualino Maragià", uno dei numerosi successi di Domenico Modugno. La notizia arriva direttamente dalla decisione della Cassazione che ha messo fine al "calvario" per il raggiungimento della verità durato ben 18 anni.

La battaglia legale di Camilli infatti era iniziata nel 2001, passando poi per la successiva sentenza della Cassazione che nel gennaio di cinque anni fa aveva convalidato la non paternità del genitore Romano Camilli. Tgcom 24 ha riportato le sue parole, a conclusione della vicenda. "Il procedimento di riconoscimento di paternità della durata media di 4-5 anni si è trasformato per me in un percorso a ostacoli lungo 18 anni. Comunque ce l'ho fatta, è finita. Sono molte le persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine in questi anni".