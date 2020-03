Falchetto investito sulla ss14: i Carabinieri lo portano all'Enpa

Singolare intervento della pattuglia dei carabinieri di Miramare che questo pomeriggio nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio è intervenuta su richiesta di un passante che aveva appena prestato soccorso a un falchetto.

Il giovane esemplare di volatile era appena stato investito lungo la ss14 poco dopo la galleria che precede il bivio di Miramare. Per fortuna l'automobilista in transito ha notato l'animale ferito e ha chiamato il 112nue. I carabinieri di Miramare lo hanno poi preso in carico e portato all'Enpa a Trieste dove riceverà le cure prima di librarsi nuovamente sui cieli triestini

