Ignora il divieto di ritorno Trieste e passeggia in zona via Sant'Anastasio

Ancora disordini in zona via Sant'Anastasio dopo le segnalazioni pervenute alla Polizia negli ultimi giorni. Ieri pomeriggio la gli agenti ha denunciato un cittadino pakistano, N.U., di 28 anni, senza fissa dimora nel nostro Paese. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo (sulle cui spalle già pendeva il divieto di ritorno nel comune di Trieste) è stato fermato e identificato da una Volante della Questura nell’area urbana sita tra Sant’Anastasio e via Pauliana. A suo carico è emerso il provvedimento di divieto di ritorno, emesso a settembre del 2018 e ancora in atto. Motivo per il quale, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.

Il vicesindaco

Proprio ieri il vicesindaco Polidori aveva effettuato un sopralluogo nei dintorni dell'edificio di via Sant'Anastasio abbandonato e in preda al degrado, dichiarando: "Inaccettabile che i proprietari non si occupino della questione, come già anticipato verrà loro inviata lettera di diffida, con precisa richiesta di installare telecamere e di illuminare la zona: forse solo così si potrà risollevare dal degrado e dallo spaccio questa zona!"