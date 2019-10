Primi "tagli" in Ferriera, licenziamento per 27 lavoratori dell'Aslt

Ventisette lavoratori della Astl, azienda che svolge attività di movimentazione, logistica e trasporto nell'ambito della Ferriera, sono stati raggiunti dalla comunicazione "ufficiale" di licenziamento. A darne notizia sono le segreterie di Filt, NCCdL e Fiom della Cgil che puntano il dito nei confronti delle "rassicurazioni della politica" che "si scontrano di fronte ai fatti reali".

Nella giornata del 23 ottobre è "giunta la prima comunicazione ufficiale di apertura di riduzione di personale operante presso l'indotto della Siderurgica Triestina Srl, meglio conosciuta come Ferriera di Servola". Secondo i sindacati "è stata attivata la procedura di licenziamento collettivo per tutti e 27 lavoratori residenti a Trieste dipendenti dell'azienda Astl".

"La motivazione che citiamo testualmente - scrive la Cgil - è la risoluzione del contratto di fornitura, inaspettata ed anticipata rispetto alle intese, da parte di Siderurgica Triestina, che comporta la chiusura dell’Unità Operativa dedicata e all’uopo costituita a suo tempo da Astl Srl presso la sede di Trieste, con la conseguente dichiarazione di esubero su tutto il personale in essa impiegato”.

La chiusura dell'Unità operativa e il conseguente esubero dei 27 lavoratori dovrebbe avvenire entro il 31 marzo 2020. "Siamo certi che da ora in avanti - conclude la nota sindacale - assisteremo allo stillicidio di simili dichiarazioni di esubero, le quali in barba a tutti proclami di parte politica sia locale che nazionale continueranno a falcidiare l’indotto ed i lavoratori diretti della Ferriera". Non si ravvede in tutto ciò un complessivo progetto né politico né aziendale, degno di questo nome che possa fin da subito mettere al riparo i lavoratori coinvolti e le loro famiglie".