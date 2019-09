Festival show: 15mila giovani alla finalissima in piazza Unità

Una piazza gremita ha accolto con grande entusiasmo ieri, 7 settembre, il Festival Show. Sono stati ben 15mila i giovani che hanno ballato e cantato a ritmo dei grandi successi dell'estate e non solo. Nonostante le previsioni avverse, il meteo è stato clemente garantendo una tranquillo svolgersi dell'evento. La tappa triestina, l'ultima di un tour che ha attraversato dal 30 giugno le località di villeggiatura dell'Alto Adriatico, è stata condotta da Anna Safroncik, che ha visto la celebre attrice nei panni di conduttrice, e Paolo Baruzzo, coordinatore dell'evento. Lo spettacolo, organizzato da Radio Birikina e Radio Bella&Monella, è stato realizzato in collaborazione con Comune di Trieste, Assessorato ai Grandi Eventi.

Lo show: i big sul palco

Lo show inizia alle 21.00 con Le Vibrazioni e il loro intramontabile successo "Dedicato a Te". Tra gli artisti Red Canzian con "Ognuno ha il suo racconto" e il brano dei Pooh vincitore di Sanremo "Uomini Soli", i The Kolors con un medley di cover e grandi successi, che hanno invitato tutto il pubblico a creare un cielo stellato con gli smartphone. La piazza è ormai piena e la pioggia scongiurata. Fa capolino la luna. Tornano Le Vibrazioni con "L'amore mi fa male" e "Così Sbagliato". Ospite d'eccezione Roberto Vecchioni, uno dei più importanti cantautori della musica italiana, che porta sul palco la sua grande classe e la sua "Chiamami ancora amore", brano vincitore di Sanremo 2011. A seguire Federico Furia, Fred De Palma con "D'estate non vale" e il tormentone di quest’estate "Una Volta Ancora", cantato a squarcia gola da tutto il pubblico.

L’attesa Elettra Lamborghini viene accolta da un boato fortissimo con il medley dei suoi ultimi successi come "Fanfare", "Tócame" e "Pem Pem" in cui il pubblico si è particolarmente scatenato. Segue Senhit con il suo brano "Dark Room" insieme alla Dance Crew Selecta, Federica Carta con "Raro", alternata dal rapper Shade con la sua "La hit dell'estate" per poi cantare insieme "Senza Farlo Apposta" e “Irragiungibile”. La serata di chiude dopo quasi tre ore di show con le stelle filanti lanciate sul pubblico!

Ellynora vince la finalissima con "Zingara"

La tappa triestina ha anche visto sul palco i tre finalisti del festival e le Miss di Amen, noto brand di gioielli, pronte a contendersi la corona. Ad aggiudicarsi il primo posto della kermesse musicale è stata Ellynora, che ha conquistato la giuria con il brano "Zingara". Secondo posto per Devis , terza Miriana D'Albore. Il titolo di "più bella del tour" è andato alla podenonese Valentina Bon, premiata dall’Assessore Francesca De Santis che ha ringraziato Festival Show e l'organizzazione per l'ottimo lavoro svolto e per aver riempito Piazza Unità D'Italia: "Grazie per averci regalato un sogno!".

Un tour da oltre 300.000 persone

È calato il sipario su un tour che ha radunato in 8 eventi oltre 300.000 persone. La finale di quest'anno ha suggellato un successo per la manifestazione che da vent'anni regala decine di ospiti e grandi emozioni con una formula artistica apprezzata da enti e sponsor. Un'estate che ha festeggiato tre compleanni: oltre ai vent'anni di tour, anche i trent'anni di Radio Birikina e i venticinque anni della Città della Speranza, fondazione da sempre sostenuta dalla manifestazione.