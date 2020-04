Fincantieri, Bono: "Posizione finanziaria sana e solida, Vard non sarà un problema"

"Oggi la nostra posizione finanziaria è sana e solida", lo ha detto l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, parlando delle " eccellenti prestazioni di Fincantieri SpA e Vard in fase di massiccia ristrutturazione", e ha ribadito che dopo il delisting con le sue perdite riflesse nel 2019 la situazione dell'azienda è positiva. Come riporta l'Ansa le dichiarazioni sono state fatte durante la conference call con gli analisti all'indomani dell'approvazione del bilancio consolidato 2019.

Il bilancio

Questo il bilanco di Fincantieri, riferito nei giorni scorsi: ricavi per 4,3 miliardi euro (3,9 nel 2018), ebitda a 489 milioni (474), ebitda margin 11,3% (11,9%) e Utile per 151 mln (218),a netto della svalutazione della partecipazione in Vard per 50 milioni e degli oneri straordinari per amianto di 40 milioni. Il bilancio consolidato di gruppo, invece, chiude con risultato negativo per 148 milioni euro (69 in attivo nel 2018), a causa della prevista performance negativa della Vard. Bono ha dichiarato comunque che "Vard nn sarà un problema in futuro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le rassicurazioni

Così ha dichiarato l'ad Fincantieri: "Siamo pronti a uscire da questa crisi più forti che mai, così fatto in passato". "Il settore crocieristico è uno dei più colpiti" dall'emergenza, "stiamo mettendo in campo tutte le azioni per preservare il carico di lavoro. E' fondamentale per noi, per i nostri fornitori e per la ripresa dell'economia nazionale". Bono ha spiegato inoltre che "stiamo potenziando i nostri sforzi per garantire nuove opportunità nel settore militare. Stiamo lavorando all'offerta FFG (X) negli Usa, dove siamo ben posizionati e confidiamo che la nostra offerta sarà ben valutata dalla Us Navy".